З початку 2025 року з України виїхало понад 100 тисяч громадян — Мінекономіки

У порівнянні з груднем минулого року загальна кількість українських біженців зменшилась приблизно на 300 тисяч осіб.

Фото: Getty Images

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У 2025 році темпи виїзду українців за кордон через війну значно скоротилися у порівнянні з минулим роком, але відтік людей триває. Загалом з початку цього року до Європи виїхали понад 100 000 громадян. Це показують дані моніторингу, який опублікувало Міністерство економіки.

Зазначається, що у порівнянні з груднем минулого року (станом на 16.12.2024) загальна кількість українських біженців зменшилась приблизно на 300 тисяч осіб, що говорить, як вважає Мінекономіки, про незначний відтік громадян з України.

За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 17 квітня, загалом у світі перебуває 6,918 мільйона українських біженців. З цієї кількості 6,358 мільйона осіб проживають у країнах Європи, ще 0,56 мільйона — за межами європейського континенту.

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