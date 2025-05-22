Практика судів
  1. В Україні

З початку 2025 року з України виїхало понад 100 тисяч громадян — Мінекономіки

18:21, 22 травня 2025
У порівнянні з груднем минулого року загальна кількість українських біженців зменшилась приблизно на 300 тисяч осіб.
З початку 2025 року з України виїхало понад 100 тисяч громадян — Мінекономіки
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році темпи виїзду українців за кордон через війну значно скоротилися у порівнянні з минулим роком, але відтік людей триває. Загалом з початку цього року до Європи виїхали понад 100 000 громадян. Це показують дані моніторингу, який опублікувало Міністерство економіки.

Зазначається, що у порівнянні з груднем минулого року (станом на 16.12.2024) загальна кількість українських біженців зменшилась приблизно на 300 тисяч осіб, що говорить, як вважає Мінекономіки, про незначний відтік громадян з України.

За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 17 квітня, загалом у світі перебуває 6,918 мільйона українських біженців. З цієї кількості 6,358 мільйона осіб проживають у країнах Європи, ще 0,56 мільйона — за межами європейського континенту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ЄС Україна біженець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З 1 січня 2026 року «мінімалка» може зрости до 8688 грн, а прожитковий мінімум до 3171 грн

Кабмін готує бюджетну декларацію, в якій дещо підвищать мінімальну зарплату та прожитковий мінімум з 2026 року.

ДСА хоче платити працівникам апаратів судів значно більше, але поки що не може – відомі причини і розмір нових зарплат

У Державній судовій адміністрації чекають, коли Президент підпише закони про підвищення зарплат державним службовцям.

Троє арештованих через підпал будинку Кіра Стармера чоловіків були дотичні до модельної сфери

Один з арештованих чоловіків вказував, що мріє стати найкращою чоловічою моделлю у світі, інший мріяв про бізнес у сфері фешн-ритейлу.

ВРП звернулася до Венеційської комісії, щоб та оцінила законопроект про платні скарги на суддів

Вища рада правосуддя просить Венеційську комісії дати висновок на законопроекти про плату за скарги на суддів для злісних скаржників, пом’якшення покарання для суддів за перевищення витрат над доходами, а також про перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду.

Переговори щодо припинення вогню в Україні можуть затягнутися на місяці – Мерц

Канцлер Німеччини попереджає, що «швидкого вирішення немає», а Берлін посилить військову допомогу Україні.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва