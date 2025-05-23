Українцям роз’яснили, чи можна брати щорічну відпустку за майбутній рік

Закон про відпустки не передбачає можливості надати відпустку за робочий рік, який ще не розпочався.

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Федерація профспілок пояснює, чи можна брати щорічну відпустку за майбутній рік.

Зазначається, що не можна. Відпустки за другий та наступні роки роботи надають працівникам у будь-який час відповідного робочого року (частина дев’ята ст. 10 Закону України від 15 листопада 1996 року №504/96-ВР «Про відпустки»; далі — Закон №504).

Закон №504 не передбачає можливості надати відпустку за робочий рік, який ще не розпочався. Це також стосується всіх працівників і працівників, які мають право на відпустку у зручний для них час.

Отже, працівник матиме право на щорічну відпустку за 2026 рік, відпрацювавши хоча б один день нового періоду робочого року.

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