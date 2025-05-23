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Украинцам разъяснили, можно ли брать ежегодный отпуск за будущий год

07:36, 23 мая 2025
Закон об отпусках не предусматривает возможности предоставить отпуск за еще не начавшийся рабочий год.
Украинцам разъяснили, можно ли брать ежегодный отпуск за будущий год
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Федерация профсоюзов объясняет, можно ли брать ежегодный отпуск за будущий год.

Отмечается, что нельзя. Отпуска за второй и последующие годы работы предоставляются работникам в любое время соответствующего рабочего года (часть девятая ст. 10 Закона Украины от 15 ноября 1996 года №504/96-ВР «Об отпусках»; далее — Закон №504).

Закон №504 не предусматривает возможности предоставить отпуск за еще не начавшийся рабочий год. Это также касается всех работников и работников, имеющих право на отпуск в удобное для них время.

Следовательно, работник будет иметь право на ежегодный отпуск за 2026 год, отработав хотя бы один день нового периода рабочего года.

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