В Одесской области мать ножом ранила своего 17-летнего сына

50-летняя женщина может сесть на 8 лет за нападение на сына.

Фото: od.npu.gov.ua

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В одном из населенных пунктов Теплицкой общины 50-летняя жительница Одесской области в состоянии алкогольного опьянения во время семейной ссоры ударила своего 17-летнего сына ножом в грудную клетку. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции области.

Пострадавшего оперативно доставил в больницу отец: у парня диагностировали проникающее ранение легкого и гемоторакс. Ему делают операцию.

Полицейские задержали мать в процессуальном порядке и изъяли кухонный нож как вещественное доказательство. Болградская окружная прокуратура сообщила ей подозрение по ч. 1 ст. 121 УКУ (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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