В каких случаях работодатель может сделать дубликат трудовой книжки

Для выдачи дубликата лицо может обратиться на прежнее место работы, где оно работало до трудоустройства на уже ликвидированное предприятие.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федерация профсоюзов Украины разъясняет, в каких случаях работодатель может оформить дубликат трудовой книжки.

Согласно части второй статьи 24 Кодекса законов о труде Украины при заключении трудового договора гражданин обязан предоставить, в частности, трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Поэтому, если при трудоустройстве женщина не подаёт трудовую книжку, она должна предоставить сведения о трудовой деятельности из Реестра.

Что касается оформления дубликата трудовой книжки на новом месте работы, то согласно пункту 5.1 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утверждённой приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения от 29.07.1993 №58 (далее — Инструкция № 58), лицо, потерявшее трудовую книжку (вкладыш к ней), обязано немедленно сообщить об этом работодателю по месту последней работы.

Не позднее 15 дней после подачи заявления, а в случае осложнений — в другие сроки работодатель выдает работнику другую трудовую книжку или вкладыш к ней (нового образца) с надписью «Дубликат» в правом верхнем углу первой страницы.

Поскольку лицо, являющееся кандидатом на трудоустройство на предприятие, судя по этим вопросам, не работало достаточно давно, а предприятие уже успели ликвидировать (а процесс ликвидации довольно длительный), то сначала необходимо убедиться, что это предприятие действительно было её последним местом работы.

Второй этап — следует разъяснить работнице, что она должна иметь все документы, подтверждающие её трудовой стаж не только на ликвидированном предприятии, но и на всех остальных.

Третий этап — непосредственно выдача дубликата трудовой книжки. К сожалению, Инструкция №58 не содержит порядка выдачи дубликата трудовой книжки в случае ликвидации предприятия, которое было последним местом работы работника.

Для получения дубликата лицо может обратиться на предыдущее место работы, где оно работало до трудоустройства на предприятие, которое уже ликвидировано.

Инструкция №58 содержит прямую норму относительно выдачи дубликата на новом месте работы только в связи с отсутствием доступа к трудовой книжке работника вследствие чрезвычайной ситуации или проведения антитеррористической операции на территории, где работал работник.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.