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В каких случаях работодатель может сделать дубликат трудовой книжки

07:00, 23 мая 2025
Для выдачи дубликата лицо может обратиться на прежнее место работы, где оно работало до трудоустройства на уже ликвидированное предприятие.
В каких случаях работодатель может сделать дубликат трудовой книжки
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Федерация профсоюзов Украины разъясняет, в каких случаях работодатель может оформить дубликат трудовой книжки.

Согласно части второй статьи 24 Кодекса законов о труде Украины при заключении трудового договора гражданин обязан предоставить, в частности, трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Поэтому, если при трудоустройстве женщина не подаёт трудовую книжку, она должна предоставить сведения о трудовой деятельности из Реестра.

Что касается оформления дубликата трудовой книжки на новом месте работы, то согласно пункту 5.1 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утверждённой приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения от 29.07.1993 №58 (далее — Инструкция № 58), лицо, потерявшее трудовую книжку (вкладыш к ней), обязано немедленно сообщить об этом работодателю по месту последней работы.

Не позднее 15 дней после подачи заявления, а в случае осложнений — в другие сроки работодатель выдает работнику другую трудовую книжку или вкладыш к ней (нового образца) с надписью «Дубликат» в правом верхнем углу первой страницы.

Поскольку лицо, являющееся кандидатом на трудоустройство на предприятие, судя по этим вопросам, не работало достаточно давно, а предприятие уже успели ликвидировать (а процесс ликвидации довольно длительный), то сначала необходимо убедиться, что это предприятие действительно было её последним местом работы.

Второй этап — следует разъяснить работнице, что она должна иметь все документы, подтверждающие её трудовой стаж не только на ликвидированном предприятии, но и на всех остальных.

Третий этап — непосредственно выдача дубликата трудовой книжки. К сожалению, Инструкция №58 не содержит порядка выдачи дубликата трудовой книжки в случае ликвидации предприятия, которое было последним местом работы работника.

Для получения дубликата лицо может обратиться на предыдущее место работы, где оно работало до трудоустройства на предприятие, которое уже ликвидировано.

Инструкция №58 содержит прямую норму относительно выдачи дубликата на новом месте работы только в связи с отсутствием доступа к трудовой книжке работника вследствие чрезвычайной ситуации или проведения антитеррористической операции на территории, где работал работник.

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трудовая книжка

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