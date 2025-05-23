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В яких випадках роботодавець може зробити дублікат трудової книжки

07:00, 23 травня 2025
Для видачі дубліката особа може звернутися на попереднє місце роботи, де вона працювала до працевлаштування на підприємство, яке вже ліквідоване.
В яких випадках роботодавець може зробити дублікат трудової книжки
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Федерація профспілок України пояснює, в яких випадках роботодавець може зробити дублікат трудової книжки.

Відповідно до частини другої статті 24  Кодексу законів про працю України при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати, зокрема, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тому якщо при працевлаштуванні на роботу жінка не подає трудову книжку, вона має подати відомості про трудову діяльність з Реєстру.

Щодо оформлення дубліката трудової книжки за новим місцем роботи, то відповідно до пункту 5.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення від 29.07.1993 №58 (далі — Інструкція № 58), особа, яка загубила трудову книжку (вкладиш до неї), зобов’язана негайно заявити про це роботодавцеві за місцем останньої роботи.

Не пізніше 15 днів після заяви, а в разі ускладнення — в інші строки роботодавець видає працівникові іншу трудову книжку або вкладиш до неї (нових зразків) з написом «Дублікат» у правому верхньому кутку першої сторінки.

Оскільки особа, яка є кандидатом на працевлаштування на підприємстві, з огляду на ці запитання, не працювала надто давно, бо підприємство вже встигли ліквідувати (а процес ліквідації досить тривалий), то спочатку слід все ж таки переконатися, що те підприємство, яке було ліквідоване, було її останнім місцем роботи.

Другий етап — слід роз’яснити працівниці, що вона повинна мати всі документи, які б підтверджували її стаж роботи не тільки на ліквідованому підприємстві, а й на всіх інших.

Третій етап — безпосередньо видача дубліката трудової книжки. На жаль, Інструкція №58 не містить порядку видачі дубліката трудової книжки у разі ліквідації підприємства, яке було останнім місцем роботи працівника

Для видачі дубліката особа може звернутися на попереднє місце роботи, де вона працювала до працевлаштування на підприємство, яке вже ліквідоване.

Інструкція №58 містить пряму норму щодо видачі дубліката на новому місці роботи лише у зв’язку з відсутністю доступу до трудової книжки працівника внаслідок надзвичайної ситуації або проведення антитерористичної операції на території, де працював працівник. 

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трудова книжка

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