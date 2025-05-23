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Катували пенсіонерку за «чаклунство» — на Хмельниччині покарали зловмисників

00:01, 23 травня 2025
Засудили пару з Шепетівщини, які катували 68-річну сусідку.
Катували пенсіонерку за «чаклунство» — на Хмельниччині покарали зловмисників
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На Хмельниччині пару засуджено за катування 68-річної сусідки, погрози вбивством та викрадення, повідомляє обласна прокуратура.

Чоловіка засуджено до 7 років 6 місяців ув’язнення. Жінка отримала 5 років позбавлення волі із іспитовим строком два роки.

У червні минулого року спільники в стані алкогольного сп’яніння навідались до будинку 68-річної сусідки та почали вибивати двері.

Вони звинуватили жінку в проведенні чаклунських ритуалів, били її, душили, погрожували вбивством та завдали кілька ножових поранень. Після втрати потерпілою свідомості зловмисники витягли її на вулицю та поклали в багажник автомобіля. Планували вивезти в лісосмугу та продовжити катування.

Припинили злочин правоохоронці, котрі прибули на місце події.

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