Пытали пенсионерку за «колдовство» — в Хмельницкой области наказали злоумышленников

Осудили пару из Шепетовщины, которая пытала 68-летнюю соседку.

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В Хмельницкой области пара осуждена за пытки 68-летней соседки, угрозы убийством и похищение, сообщает областная прокуратура.

Мужчина приговорен к 7 годам 6 месяцам заключения. Женщина получила 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

В июне прошлого года подельники в состоянии алкогольного опьянения наведались в дом 68-летней соседки и начали выбивать дверь.

Они обвинили женщину в проведении колдовских ритуалов, избивали ее, душили, угрожали убийством и нанесли несколько ножевых ранений. После потери потерпевшей сознания злоумышленники вытащили ее на улицу и уложили в багажник автомобиля. Планировали вывезти в лесополосу и продолжить пытки.

Прекратили преступление прибывшие на место происшествия правоохранители.

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