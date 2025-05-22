На Тернопольщине перевернулся автобус с пассажирами

В результате ДТП на трассе Доманово - Тереблече 8 человек обратились за помощью.

Фото: tp.npu.gov.ua

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На трассе Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече возле села Лиски произошел инцидент с участием автобуса, который перевернулся. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

В автобусе на момент аварии находилось 18 пассажиров. Восемь из них обратились за медицинской помощью, однако госпитализация не понадобилась - всем пострадавшим оказали помощь на месте.

Правоохранители Збаражского отделения полиции, которые прибыли на место происшествия, выяснили, что авария произошла на перекрестке неравнозначных дорог «Збараж-Хомовка». Водитель Mercedes 308d, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил автомобиль Ford S-Max, который ехал по главной дороге. В результате возникла аварийная ситуация, из-за которой микроавтобус перевернулся.

Предварительно водители были трезвы, однако их направили на медицинское освидетельствование для окончательного определения состояния опьянения. Следователи продолжают расследование инцидента.

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