ЕС принял окончательное решение об отмене торгового безвиза для Украины

Из-за таких мер партнеров из ЕС экономика Украины потеряет около 3,5 млрд евро.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

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Пресс-секретарь Европейской Комиссии Балаж Уйвари сообщил, что Еврокомиссия, после отмены торгового безвиза для Украины, 22 мая утвердила перечень переходных мер в отношении украинского экспорта в Европейский Союз, которые вступят в силу с 6 июня, пишет издание PAP.

«Действительно, недавно я получил информацию, что соответствующий имплементационный акт был принят в соответствующем комитете, а значит, он вступит в силу. Сейчас мы ожидаем, что это произойдет 6 июня», — сказал он.

Чиновник напомнил, что с 2022 года ЕС ввел для Украины автономные торговые меры, которые предоставили Украине льготные условия для экспорта в Европейский Союз.

«Теперь мы не стремимся к ежегодному продлению этих мер, мы ищем долгосрочное решение. Именно поэтому мы сосредотачиваемся на ПВЗСТ — углубленном и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле, которое существует между Европейским Союзом и Украиной с 2016 года. Сейчас ведутся переговоры относительно его пересмотра, модернизации и актуализации. Это наш долгосрочный фокус.

Но как ответственное учреждение, мы также должны быть готовы к возможным переходным мерам, которые недавно были утверждены в соответствующем комитете», — добавил представитель Еврокомиссии.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что по экспертным оценкам, новые условия торговли после завершения «экономического безвиза» могут обойтись Украине в 3,5 млрд евро в годовом измерении.

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