Украина может потерять 3,5 млрд евро на аграрном экспорте после завершения «экономического безвиза» — Гетманцев

По словам Даниила Гетманцева, есть два возможных подхода к квотам на отдельные товары.

Источник фото: Даниил Гетманцев

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По экспертным оценкам, новые условия торговли после завершения «экономического безвиза» могут обойтись Украине в 3,5 млрд евро в годовом измерении. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, существует два вероятных подхода относительно квот на отдельные товары. В частности, годовые квоты на беспошлинные поставки хотят разделить на 12 месячных квот.

Он объясняет, что если раньше в зависимости от товарной позиции беспошлинные поставки могли прекращаться в марте, июне, августе или октябре, то теперь эти ограничения могут включаться ежемесячно, а стоп-кран — ограничивать поставки условно 3, 5 или 7 числа соответствующего месяца. По его мнению, на практике заключать и выполнять контракты станет сложнее и напряжённее.

Кроме того, могут быть сокращены и сами квоты.

«Наибольший удар, по информации инсайдеров, придётся на производителей кукурузы, для которых квота в годовом измерении сократится до 650 тыс. тонн. (для сравнения — в прошлом году в Европу было отгружено более 14 млн тонн, или почти половина, годовая беспошлинная квота — почти 11,2 млн тонн, пятимесячная — 4,7 млн тонн), то есть беспошлинной торговли практически не будет», — указал он.

По его словам, квота на сахар может сократиться более чем вдвое — до 40,7 тыс. тонн (в прошлом году общий экспорт сладкого товара установил рекорд этого столетия — почти 750 тыс. тонн, из которых около 40% было поставлено в страны ЕС; в 2024 году мы досрочно выбрали годовую квоту в 262,6 тыс. тонн, до 5 июня могли рассчитывать на беспошлинные 109 тыс. тонн). Подобные ограничения затронут и другую продукцию — мёд, мясо птицы.

Такие ограничения отразятся на финансовом состоянии и возможностях нашей аграрной отрасли, указывает Гетманцев, ведь для украинского аграрного экспорта особенно важен именно европейский рынок.

По его словам, в том году Украина стала третьим поставщиком сельскохозяйственной продукции в ЕС, уступив только Бразилии (17,1 млрд евро) и Великобритании (16,6 млрд евро), и обогнав США (12,0 млрд евро) и Китай (10,0 млрд евро), а поставки украинской аграрной продукции в ЕС принесли нам 13,1 млрд евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.