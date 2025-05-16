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Избран председатель Закарпатского окружного административного суда

11:26, 16 мая 2025
Председателем суда избран на второй срок Ярослав Калинич.
Избран председатель Закарпатского окружного административного суда
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Ярослава Калинича второй раз избрали председателем Закарпатского окружного административного суда. Соответствующее решение приняло собрание судей путем тайного голосования большинством голосов.

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

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