Избран председатель Закарпатского окружного административного суда

Ярослава Калинича второй раз избрали председателем Закарпатского окружного административного суда. Соответствующее решение приняло собрание судей путем тайного голосования большинством голосов.

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.