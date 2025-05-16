США на переговорах с РФ будет представлять чиновник Госдепартамента Майкл Энтон

Представители США и России 16 мая проведут встречу в Стамбуле.

Фото: cnn.com

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Как ранее сообщалось, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио отправятся в Стамбул 16 мая.

По данным Reuters, Соединенные Штаты Америки на переговорах с Россией будет представлять директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.

Как сообщает BBC, «американский чиновник Майкл Антон — старший помощник Рубио — не будет присутствовать на обеденном перерыве встречи Россия–Украина–Турция.

Сначала он отдельно встретится с Мединским из российской делегации».

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Стамбуле 16 мая пройдут переговоры между делегациями Украины и России.

Будет два формата переговоров: в 10:45 состоится трехсторонняя встреча Турция–США–Украина, а в 12:30 пройдет трехсторонняя встреча Турция–Россия–Украина.

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