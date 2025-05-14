Спецпредставитель Уиткофф и госсекретарь США Рубио отправятся в Стамбул 16 мая – СМИ

Также отмечается, что в Вашингтоне до сих пор не уверены, появится ли Путин на переговорах.

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СМИ пишут, что Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио отправятся в Стамбул не 15 мая, а в пятницу – 16 мая.

То есть, на следующий день после вероятных переговоров Украины и РФ.

Также в СМИ пишут, что Уиткофф добавил, что пока неясно, приедет ли в Стамбул Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него плотный график, но он может сделать исключение. В настоящее время он находится в турне по Ближнему Востоку.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время возможной встречи с Путиным в Турции основными результатами должно стать прекращение огня и обмен всеми военнопленными.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая будет находиться в Анкаре, где запланирована его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он подтвердил готовность к переговорам с Путиным.

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