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Трамп прокомментировал, планирует ли ехать в Стамбул

14:01, 14 мая 2025
Трамп заявил, что у него плотный график, но он может сделать исключение.
Трамп прокомментировал, планирует ли ехать в Стамбул
Источник фото: Reuters
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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него плотный график, но он может сделать исключение. В настоящее время он находится в турне по Ближнему Востоку. Однако он не исключил, что может прибыть на переговоры лидеров Украины и РФ, которые могут состояться 15 мая в Стамбуле.

«Это возможность закончить войну. Я подумаю над этим. Завтрашний день у нас полностью занят, вы понимаете. Но я готов [изменить график], чтобы спасти жизни», — сказал он.

Также Трамп отметил, что не знает, будет ли глава Кремля Путин на переговорах в Турции, и указал, что США рассматривают возможность введения вторичных санкций против России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время возможной встречи с Путиным в Турции основными результатами должно стать прекращение огня и обмен всеми военнопленными.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая будет находиться в Анкаре, где запланирована его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он подтвердил готовность к переговорам с Путиным.

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Дональд Трамп

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