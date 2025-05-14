Трамп прокоментував, чи планує їхати до Стамбула

Трамп заявив, що має щільний графік, але він може зробити виняток.

Джерело фото: Reuters

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Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього щільний графік, але він може зробити виключення. Наразі він перебуває у турне Близьким Сходом. Втім, він не виключив, що може прибути на перемовини лідерів України та РФ, які можуть відбутися 15 травня у Стамбулі.

«Це можливість закінчити війну. Я подумаю над цим. Завтрашній день у нас повністю зайнятий, ви розумієте. Але я готовий [змінити графік], щоб урятувати життя», - сказав він.

Також Трамп зазначив, що не знає, чи буде очільник Кремля Путін на переговорах у Туреччині та вказав, що США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час можливої зустрічі з Путіним у Туреччині основними результатами мають стати припинення вогню та обмін усіма військовополоненими.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня перебуватиме в Анкарі, де запланована його зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він підтвердив готовність до переговорів із Путіним.

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