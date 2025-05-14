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Міноборони створило Управління космічної політики для розвитку військового космосу

14:18, 14 травня 2025
Україна запускає новий етап у розвитку космічних спроможностей армії.
Міноборони створило Управління космічної політики для розвитку військового космосу
Фото: mod.gov.ua
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Наприкінці березня Міністерство оборони України оголосило про створення нового органу — Управління космічної політики, мета якого полягає в об’єднанні внутрішніх та зовнішніх можливостей для розвитку українського військового космосу. Ця подія викликала низку важливих запитань, на які Міністерство оборони вже відповіло. Оборонне відомство розповіло деталі.

Що таке військовий космос?

Військовий космос охоплює застосування космічних технологій, інфраструктури та об’єктів з метою задоволення потреб і досягнення цілей армії. Це не передбачає використання зброї в космосі, а, перш за все, застосування супутників та космічних систем. У сучасних умовах війни контроль за космосом та розвиток космічних спроможностей стають ключовими. З цієї причини багато країн вже створили спеціальні космічні командування або сили.

Для чого космос потрібен Силам оборони України?

Україна має три основні потреби в космосі:

  • Супутниковий зв’язок. Це одна з найбільш важливих потреб сучасних військ, адже зв’язок є критичним для управління армією, а також для безпілотників.
  • Розвідка. Супутникові дані дозволяють виявляти переміщення ворога, аналізувати логістичні маршрути, склад і концентрацію сил, а також визначати вразливі місця.
  • Раннє попередження про ракетну небезпеку. Оперативне виявлення пусків ракет є важливим для ефективної роботи систем ППО та для захисту життя військових і цивільних осіб.

Що таке Управління космічної політики?

Міністерство оборони готове взяти на себе лідерство в розвитку національного військового космосу відповідно до Закону України «Про космічну діяльність». Для цього було створено Управління космічної політики, яке буде центром компетенцій для забезпечення узгодженості зусиль у галузі військового космосу. Управління також стане майданчиком для співпраці з усіма учасниками космічної екосистеми, такими як органи військового управління, Державне космічне агентство України, інші державні установи, а також комерційні підприємства і наукові установи.

Які напрямки роботи Управління?

Управління космічної політики здійснюватиме роботу в трьох основних напрямках:

  • Удосконалення нормативно-правової бази. Розробка проєктів нормативно-правових актів для розвитку космічних спроможностей війська.
  • Технологічна експертиза. Співпраця з науковими установами та технологічними компаніями для впровадження нових технологій в оборону.
  • Стратегічна координація космічної підтримки бойових дій. Налагодження міжнародних партнерств та укладання контрактів на постачання космічних технологій і даних.

Як ворог використовує супутники проти України?

Росія активно використовує свої космічні можливості через Повітряно-космічні сили, які контролюють понад 200 супутників. Натомість Україна має лише один супутник — «Народний супутник», розроблений компанією ICEYE та придбаний за кошти благодійного фонду Сергія Притули. Хоча це важливий крок, Україна має перейти від споживача до активного гравця в космічній сфері.

Як інші країни розвивають військовий космос?

За останнє десятиліття багато країн почали розвивати свої космічні програми. Наприклад, США, Китай, Індія, Велика Британія, Франція, Італія та інші мають власні космічні війська або програми. США, наприклад, у 2023 році здійснили 74 запуску ракет, а у 2024 році їх кількість сягнула рекорду — 93 запусків.

Які люди працюватимуть в Управлінні космічної політики?

Наразі команда Управління майже сформована й налічуватиме близько 20 фахівців із глибокими спеціалізаціями. Серед них будуть військові юристи, експерти з інженерно-технічних питань, а також спеціалісти, відповідальні за взаємодію з постачальниками та користувачами з оборонного сектору.

Як фінансується Управління космічної політики?

Фінансування Управління космічної політики здійснюватиметься в межах існуючого бюджету Міністерства оборони, без необхідності додаткових витрат або збільшення чисельності Збройних Сил України. Проєкти будуть фінансуватися після підготовки Міноборони обґрунтування та погодження з Кабінетом Міністрів України.

Бюджети космічних оборонних програм у світі

У 2024 році на космічні програми у світі витратили рекордні $135 мільярдів, з яких $73 мільярди спрямовані на оборонні потреби. США залишаються лідером за фінансуванням, але все більше країн активно інвестують у свою оборонну присутність у космосі, що робить космос доступнішим і для України.

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армія Міноборони космос

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