Минобороны создало Управление космической политики для развития военного космоса

В конце марта Министерство обороны Украины объявило о создании нового органа - Управления космической политики, цель которого заключается в объединении внутренних и внешних возможностей для развития украинского военного космоса. Оборонное ведомство рассказало детали.
Что такое военный космос?
Военный космос охватывает применение космических технологий, инфраструктуры и объектов с целью удовлетворения потребностей и достижения целей армии. Это не предполагает использование оружия в космосе, а, прежде всего, применение спутников и космических систем. В современных условиях войны контроль за космосом и развитие космических возможностей становятся ключевыми. По этой причине многие страны уже создали специальные космические командования или силы.
Для чего космос нужен Силам обороны Украины?
Украина имеет три основные потребности в космосе:
- Спутниковая связь. Это одна из наиболее важных потребностей современных войск, ведь связь является критической для управления армией, а также для беспилотников.
- Разведка. Спутниковые данные позволяют выявлять перемещения врага, анализировать логистические маршруты, состав и концентрацию сил, а также определять уязвимые места.
- Раннее предупреждение о ракетной опасности. Оперативное обнаружение пусков ракет важно для эффективной работы систем ПВО и для защиты жизни военных и гражданских лиц.
Что такое Управление космической политики?
Министерство обороны готово взять на себя лидерство в развитии национального военного космоса в соответствии с Законом Украины «О космической деятельности». Для этого было создано Управление космической политики, которое будет центром компетенций для обеспечения согласованности усилий в области военного космоса. Управление также станет площадкой для сотрудничества со всеми участниками космической экосистемы, такими как органы военного управления, Государственное космическое агентство Украины, другие государственные учреждения, а также коммерческие предприятия и научные учреждения.
Какие направления работы Управления?
Управление космической политики будет осуществлять работу в трех основных направлениях:
- Совершенствование нормативно-правовой базы. Разработка проектов нормативно-правовых актов для развития космических возможностей войска.
- Технологическая экспертиза. Сотрудничество с научными учреждениями и технологическими компаниями для внедрения новых технологий в оборону.
- Стратегическая координация космической поддержки боевых действий. Налаживание международных партнерств и заключение контрактов на поставку космических технологий и данных.
Как враг использует спутники против Украины?
Россия активно использует свои космические возможности через Воздушно-космические силы, которые контролируют более 200 спутников. Зато Украина имеет только один спутник - «Народный спутник», разработанный компанией ICEYE и приобретенный за средства благотворительного фонда Сергея Притулы. Хотя это важный шаг, Украина должна перейти от потребителя к активному игроку в космической сфере.
Как другие страны развивают военный космос?
За последнее десятилетие многие страны начали развивать свои космические программы. Например, США, Китай, Индия, Великобритания, Франция, Италия и другие имеют собственные космические войска или программы. США, например, в 2023 году осуществили 74 запуска ракет, а в 2024 году их количество достигло рекорда - 93 запусков.
Какие люди будут работать в Управлении космической политики?
Сейчас команда Управления почти сформирована и будет насчитывать около 20 специалистов с глубокими специализациями. Среди них будут военные юристы, эксперты по инженерно-техническим вопросам, а также специалисты, ответственные за взаимодействие с поставщиками и пользователями из оборонного сектора.
Как финансируется Управление космической политики?
Финансирование Управления космической политики будет осуществляться в пределах существующего бюджета Министерства обороны, без необходимости дополнительных расходов или увеличения численности Вооруженных Сил Украины. Проекты будут финансироваться после подготовки Минобороны обоснования и согласования с Кабинетом Министров Украины.
Бюджеты космических оборонных программ в мире
В 2024 году на космические программы в мире потратили рекордные $135 миллиардов, из которых $73 миллиарда направлены на оборонные нужды. США остаются лидером по финансированию, но все больше стран активно инвестируют в свое оборонное присутствие в космосе, что делает космос более доступным и для Украины.
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