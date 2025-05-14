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В Кривом Роге разоблачили юношу, который поджег здание синагоги

23:30, 14 мая 2025
Юноша бросил бутылки с самодельной зажигательной смесью в входные двери религиозного учреждения.
В Кривом Роге разоблачили юношу, который поджег здание синагоги
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В Кривом Роге правоохранители сообщили о подозрении местному жителю по факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога.

Как сообщила Днепропетровская областная прокуратура, вечером 20 апреля 2025 года юноша бросил бутылки с самодельной зажигательной смесью в входные двери религиозного учреждения в г. Кривой Рог.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что полиция Киева совместно с СБУ задержала 16-летнего жителя Винницкой области, который по заданию российских спецслужб поджег военный автомобиль Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении 38-летней жительнице Деснянского района в совершении двух преступлений — умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога и насилия в отношении работника правоохранительного органа.

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прокуратура Кривой Рог

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