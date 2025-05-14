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Выпил, сел за руль и предложил взятку полиции – жителю Житомирщины грозит 4 года тюрьмы

23:12, 14 мая 2025
На Житомирщине пьяный водитель пытался откупиться от полиции 10 тысячами гривен.
Выпил, сел за руль и предложил взятку полиции – жителю Житомирщины грозит 4 года тюрьмы
Фото: zhytomyr.police
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В Любарской общине Житомирской области 41-летний мужчина, которого остановили за управление автомобилем в состоянии опьянения, пытался дать взятку полицейским. Теперь кроме административного производства, ему грозит еще и уголовная ответственность.

Как сообщили в полиции Житомирской области, инспекторы сектора реагирования отделения полиции №1 (пгт Любар) остановили автомобиль ВАЗ из-за нарушения ПДД. За рулем был местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Впрочем, проходить тест на алкоголь - как на месте, так и в медицинском учреждении - мужчина отказался.

Чтобы избежать наказания, водитель предложил полицейским 10 тысяч гривен. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за такие действия, он продолжал настаивать на своем.

На водителя составили административные протоколы по нескольким статьям КУоАП, в частности за управление без документов, превышение скорости и вождение в нетрезвом состоянии. Кроме того, факт предложения взятки задокументировала следственно-оперативная группа.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). По закону, мужчине грозит штраф до 68 тысяч гривен, ограничение свободы до 4 лет или заключение на тот же срок.

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полиция взятка Житомирская область

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