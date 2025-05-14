В Германии и Швейцарии задержали трех украинцев по подозрению в работе на спецслужбы РФ

Украинцам предъявлены обвинения в «агентурной деятельности с целью диверсии».

Фото: shutterstock

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В Германии и Швейцарии правоохранители задержали трех граждан Украины, которых подозревают в попытке отправить посылки со взрывными устройствами по поручению российских спецслужб, пишет Spiegel.

Задержанным украинцам Владиславу Т., Данилу Б. и Евгению Б. предъявлены обвинения в «агентурной деятельности с целью диверсии». Правоохранители утверждают, что они согласились совершить «поджог при отягчающих обстоятельствах» и устроить взрыв по заказу российских спецслужб.

По словам правоохранителей, Евгений якобы купил GPS-трекеры в Швейцарии и отправил их Данилу в Констанц, а тот повез их в Кельн. Оттуда Владислав организовал почтовую отправку в Украину — чтобы понять, каким маршрутом движутся посылки.

В настоящее время двое украинцев находятся под следствием в следственном изоляторе. В отношении третьего выдан ордер на арест, но он пока не был приведен в исполнение.

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