У Німеччині та Швейцарії затримали трьох українців за підозрою у роботі на спецслужби РФ

Українцям висувають звинувачення в «агентурній діяльності з метою диверсії».

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У Німеччині та Швейцарії правоохоронці затримали трьох громадян України, яких підозрюють у спробі відправити посилки з вибуховими пристроями за дорученням російських спецслужб, пише Spiegel.

Затриманим українцям Владиславу Т., Данилу Б. і Євгену Б. висувають звинувачення в «агентурній діяльності з метою диверсії». Правоохоронці стверджують, що вони погодились скоїти «підпал з обтяжуючими обставинами» і влаштувати вибух на замовлення російських спецслужб.

За словами правоохоронців, Євген нібито купив GPS-трекери у Швейцарії та відправив Данилу у Констанці, які той повіз до Кельна. Звідки Владислав організував поштове відправлення в Україну - щоб зрозуміти, яким шляхом рухаються посилки.

Наразі двоє українців перебувають під слідством у СІЗО. Третьому оголосили ордер на арешт, але поки що він не був виконаний.

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