Франція надасть 10 млн євро на відновлення захисного укриття ЧАЕС – Мінфін

Франція виділила 10 млн євро на відновлення саркофага ЧАЕС після атаки дронів.

Фото: ukrinform

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Франція оголосила про надання 10 мільйонів євро до Чорнобильського фонду Європейського банку реконструкції та розвитку. Кошти спрямують на ремонт захисного саркофага над четвертим енергоблоком ЧАЕС, пошкодженого внаслідок атаки російських дронів. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Внесок було оголошено під час засідання Асамблеї донорів Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (ICCA). Угоду підписали Спеціальний уповноважений Президента Франції з питань економічної допомоги та відбудови України П’єр Ельброн і віцепрезидент ЄБРР з питань політики та партнерств Марк Боуман на 34-ій щорічній зустрічі банку в Лондоні.

За словами заступниці Міністра фінансів Ольги Зикової, цей внесок є критично важливим для забезпечення ядерної безпеки не лише в Україні, а й у Європі. Вона наголосила, що замість реактивної моделі реагування на наслідки обстрілів, міжнародна спільнота має перейти до довгострокової стратегії сталого захисту ЧАЕС.

«Вдячна Уряду Франції за рішення надати фінансування на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською атомною електростанцією. Ваш внесок є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки не лише в Україні, а й у всьому світі. Це не лише підтримка технічних рішень, а й внесок у глобальну стабільність. Ми високо цінуємо нашу двосторонню співпрацю з Францією - партнером, який послідовно підтримує Україну в найважчі часи», — підкреслила Зикова.

Фонд ICCA, створений ЄБРР у 2020 році, підтримує проєкти демонтажу нестабільних конструкцій, ремонт захисного укриття, а також поводження з радіоактивними відходами. Після початку повномасштабної війни його місія розширилася до відновлення і посилення ядерної безпеки.

Наразі ЄБРР разом з ЧАЕС, українськими фахівцями та французькою компанією Bouygues, яка брала участь у будівництві нового конфайнменту, оцінюють масштаби пошкоджень та варіанти ремонту. Очікується, що повна вартість відновлення перевищить 100 млн євро. Наразі на рахунку Фонду — понад 19 млн євро.

Загалом із 1995 року міжнародна спільнота інвестувала майже 2 млрд євро в чорнобильські проєкти під управлінням ЄБРР.

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