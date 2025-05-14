Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Франція надасть 10 млн євро на відновлення захисного укриття ЧАЕС – Мінфін

21:50, 14 травня 2025
Франція виділила 10 млн євро на відновлення саркофага ЧАЕС після атаки дронів.
Франція надасть 10 млн євро на відновлення захисного укриття ЧАЕС – Мінфін
Фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Франція оголосила про надання 10 мільйонів євро до Чорнобильського фонду Європейського банку реконструкції та розвитку. Кошти спрямують на ремонт захисного саркофага над четвертим енергоблоком ЧАЕС, пошкодженого внаслідок атаки російських дронів. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Внесок було оголошено під час засідання Асамблеї донорів Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (ICCA). Угоду підписали Спеціальний уповноважений Президента Франції з питань економічної допомоги та відбудови України П’єр Ельброн і віцепрезидент ЄБРР з питань політики та партнерств Марк Боуман на 34-ій щорічній зустрічі банку в Лондоні.

За словами заступниці Міністра фінансів Ольги Зикової, цей внесок є критично важливим для забезпечення ядерної безпеки не лише в Україні, а й у Європі. Вона наголосила, що замість реактивної моделі реагування на наслідки обстрілів, міжнародна спільнота має перейти до довгострокової стратегії сталого захисту ЧАЕС.

«Вдячна Уряду Франції за рішення надати фінансування на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською атомною електростанцією. Ваш внесок є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки не лише в Україні, а й у всьому світі. Це не лише підтримка технічних рішень, а й внесок у глобальну стабільність. Ми високо цінуємо нашу двосторонню співпрацю з Францією - партнером, який послідовно підтримує Україну в найважчі часи», — підкреслила Зикова.

Фонд ICCA, створений ЄБРР у 2020 році, підтримує проєкти демонтажу нестабільних конструкцій, ремонт захисного укриття, а також поводження з радіоактивними відходами. Після початку повномасштабної війни його місія розширилася до відновлення і посилення ядерної безпеки.

Наразі ЄБРР разом з ЧАЕС, українськими фахівцями та французькою компанією Bouygues, яка брала участь у будівництві нового конфайнменту, оцінюють масштаби пошкоджень та варіанти ремонту. Очікується, що повна вартість відновлення перевищить 100 млн євро. Наразі на рахунку Фонду — понад 19 млн євро.

Загалом із 1995 року міжнародна спільнота інвестувала майже 2 млрд євро в чорнобильські проєкти під управлінням ЄБРР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Мінфін Франція АЕС Чорнобиль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК мобілізував чоловіка, але не оформив документи щодо його військового обліку та призову – апеляційний суд визнав дії ТЦК протиправними

Мобілізація – це не хаотичні дії, які здійснюються на власний розсуд, а діяльність, що врегульована приписами законодавства – апеляційний суд частково задовольнив позов чоловіка.

За військовослужбовцями зберігатимуть авторські права на винаходи – Рада підтримала законопроект

Статут внутрішньої служби ЗСУ також доповнять нормою, що наказом на військовослужбовця може бути покладено обов’язок здійснення інтелектуальної, творчої, у тому числі інноваційної, винахідницької або раціоналізаторської діяльності.

Верховна Рада скасувала фінальну співбесіду для кандидатів до апеляційних судів та ВАКС і прибрала вимогу 75% вірних відповідей на тесті з української державності

Верховна Рада прийняла закон, який спрощує конкурсні процедури для кандидатів до апеляційних судів, ВАКС, а також скасовує жорсткі вимоги до складення тесту на знання української державності.

Суд ЄС визнав протиправним засекречування листування Урсули фон дер Ляєн з очільником Pfizer

Суд Євросоюзу виніс вердикт у справі Pfizergate, яке може мати репутаційні наслідки для президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Верховна Рада заборонила усиновлювати дітей особам з психічними розладами

Парламент вніс зміни до Сімейного кодексу, розширивши перелік осіб, які не можуть усиновити дитину.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Марчук
    Валерій Марчук
    заступник голови Чернівецького апеляційного суду