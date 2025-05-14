Франция предоставит 10 млн евро на восстановление защитного укрытия ЧАЭС – Минфин

Франция выделила 10 млн евро на восстановление саркофага ЧАЭС после атаки дронов.

Фото: ukrinform

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Франция объявила о предоставлении 10 миллионов евро в Чернобыльский фонд Европейского банка реконструкции и развития. Средства направят на ремонт защитного саркофага над четвертым энергоблоком ЧАЭС, поврежденного в результате атаки российских дронов. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Вклад был объявлен во время заседания Ассамблеи доноров Счета международного сотрудничества для Чернобыля (ICCA). Соглашение подписали Специальный уполномоченный Президента Франции по вопросам экономической помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн и вице-президент ЕБРР по вопросам политики и партнерств Марк Боуман на 34-й ежегодной встрече банка в Лондоне.

По словам заместителя Министра финансов Ольги Зыковой, этот вклад является критически важным для обеспечения ядерной безопасности не только в Украине, но и в Европе. Она подчеркнула, что вместо реактивной модели реагирования на последствия обстрелов, международное сообщество должно перейти к долгосрочной стратегии устойчивой защиты ЧАЭС.

«Благодарна Правительству Франции за решение предоставить финансирование на восстановление защитного саркофага над Чернобыльской атомной электростанцией. Ваш вклад является чрезвычайно важным для обеспечения ядерной безопасности не только в Украине, но и во всем мире. Это не только поддержка технических решений, но и вклад в глобальную стабильность. Мы высоко ценим наше двустороннее сотрудничество с Францией - партнером, который последовательно поддерживает Украину в самые трудные времена», - подчеркнула Зыкова.

Фонд ICCA, созданный ЕБРР в 2020 году, поддерживает проекты демонтажа нестабильных конструкций, ремонт защитного укрытия, а также обращение с радиоактивными отходами. После начала полномасштабной войны его миссия расширилась до восстановления и усиления ядерной безопасности.

Сейчас ЕБРР вместе с ЧАЭС, украинскими специалистами и французской компанией Bouygues, которая участвовала в строительстве нового конфайнмента, оценивают масштабы повреждений и варианты ремонта. Ожидается, что полная стоимость восстановления превысит 100 млн евро. Сейчас на счету Фонда - более 19 млн евро.

Всего с 1995 года международное сообщество инвестировало почти 2 млрд евро в чернобыльские проекты под управлением ЕБРР.

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