ТЦК мобилизовал мужчину, но не оформил документы относительно его воинского учета и призыва – апелляционный суд признал действия ТЦК противоправными

Мобилизация – это не хаотичные действия, которые осуществляются по собственному усмотрению, а деятельность, урегулированная предписаниями законодательства – апелляционный суд частично удовлетворил иск мужчины.

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ТЦК не только не выдал и не предоставил военнообязанному уведомления о его вызове и призыве, но и осуществил призыв без составления каких-либо документов и, соответственно, без предоставления истцу какого-либо документа относительно его воинского учета и призыва.

В постановлении от 16 апреля 2025 года по делу 560/8465/24 Седьмой апелляционный административный суд признал действия ТЦК по призыву противоправными. Однако освободить такого мобилизованного со службы невозможно, в частности, с учетом позиции Верховного Суда относительно последствий незаконной мобилизации.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с иском к ТЦК и воинской части относительно противоправности действий по его призыву и зачислению на службу. Решением окружного административного суда в удовлетворении иска было отказано.

Апелляционный административный суд, оценивая доводы о противоправности действий ТЦК, отметил следующее.

Мобилизация (в том числе осуществление призыва) не является хаотичными действиями органов государственной власти, которые осуществляются по их собственному усмотрению, а является деятельностью, урегулированной предписаниями соответствующего законодательства, которые действуют даже в условиях военного положения. ТЦК как уполномоченные органы государственной власти в установленном порядке и в пределах полномочий должны выполнять требования действующего законодательства относительно воинской обязанности в целом (а не только призыва на военную службу).

Призыву (направлению) на военную службу предшествует надлежащая реализация уполномоченным органом полномочий по постановке гражданина на воинский учет, оформлению военно-учетного документа и обеспечению других обязательных составляющих воинского учета, механизм организации и ведения которого определен нормами Закона 2232-XII и Порядком организации и ведения воинского учета, утвержденным постановлением Кабмина №1487.

Однако, как установлено судом апелляционной инстанции в данном случае, субъектом властных полномочий не обеспечено выполнение полномочий, совершение действий и оформление документов, определенных необходимыми предпосылками для принятия решения о призыве и его исполнения, а совершенные ответчиком действия противоречат его полномочиям, исходя из следующего.

Согласно ч. 1 статьи 22 Закона 3543-XII, а также ч. 10 статьи 1 Закона 2232-XII, граждане обязаны являться в ТЦК только по вызову.

Согласно ч. 3 статьи 22 Закона 3543-XII, во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей ТЦК) или в сроки, определенные командирами воинских частей.

При отсутствии предусмотренных ч. 3 статьи 22 Закона №3543-XII документов, которыми определены конкретные место и сроки необходимой (обязательной) явки военнообязанного в воинскую часть или сборный пункт, у истца не возникал долг являться в ТЦК, а также долг выбыть в соответствующий сборный пункт или воинскую часть, его не могли принудить к совершению таких действий.

В то же время, из фактических обстоятельств дела и предоставленных в их подтверждение доказательств, которые содержатся в материалах дела, усматривается, что истец 29.04.2024 года находился в ТЦК, что подтверждается приказом от 29.04.2024 года о назначении и отправке его в воинскую часть.

Однако ни в суд первой инстанции, ни в суд апелляционной инстанции не было предоставлено ни одного доказательства, на основании чего истец находился в ТЦК 29.04.2024 года и относительно него был издан указанный приказ, что свидетельствует о грубом нарушении законодательства относительно проведения мобилизационных мероприятий.

Исследуя материалы дела и предоставленные сторонами доказательства, коллегией судей установлено, что в данном случае ТЦК никакое уведомление истца не осуществлялось (как в части необходимости уточнения данных, так и относительно необходимости явки для отправления), какое-либо мобилизационное распоряжение на его имя не выдавалось.

Более того, как подтверждается материалами дела, ответчиком не выдавалось и не предоставлялось истцу не только уведомление о вызове и призыве, но, напротив, ответчик совершил указанные действия в отношении истца без составления каких-либо документов и, соответственно, без предоставления истцу ни одного документа относительно его воинского учета и призыва.

Коллегия судей обращает внимание, что как судом первой инстанции, так и судом апелляционной инстанции были истребованы у ТЦК копии всех учетных и/или внесенных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов документов или документации относительно истца, которые имелись, составлялись, получались или пересылались в связи с ведением воинского учета указанного лица, его призывом по мобилизации и отправлением из ТЦК в воинскую часть.

Ответчиком предоставлены следующие доказательства:

выписка из приказа начальника ТЦК (по строевой части) от 1.05.2024;

распечатанная копия учетной карточки к военному билету (военно-учетного документа).

Какие-либо другие учетные и/или внесенные в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных документы или документация относительно истца в материалах дела отсутствуют.

Правовым последствием указанного является вывод о том, что уполномоченным на проведение призыва органом государственной власти не обеспечено выполнение возложенных на него нормами действующего законодательства обязанностей, которые определены необходимыми предпосылками призыва лица на военную службу, а именно:

согласно пунктам 1.1.-1.2. главы 1 раздела I Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденного Приказом Министра обороны №402, пригодность по состоянию здоровья к военной службе определяет военно-врачебная экспертиза, медицинский осмотр военнообязанных и определение степени их пригодности к военной службе.

Согласно пункту 3.5. главы 3 раздела II указанного Положения, до начала проведения медицинского осмотра ТЦК получает данные от органов социального обеспечения относительно лиц с инвалидностью. Во время проведения медосмотра членам ВВК должна быть предоставлена медицинская карта амбулаторного больного по форме 025/о, выписки из медицинской документации относительно перенесенных заболеваний, полученных травм, ранений и т.д., если такая информация отсутствует в ЕСОЗ. Указанные документы ТЦК до начала осмотра подает для изучения в ВВК.

Согласно пункту 3.8. главы 3 раздела II Положения, после окончания медицинского обследования во время мобилизации ВВК выносит относительно военнообязанного постановление о степени пригодности к военной службе, которое оформляется справкой ВВК (приложение 4) в двух экземплярах. Копия справки выдается лицу, прошедшему медицинский осмотр.

В суд первой инстанции ответчиком была предоставлена выписка приказа от 1.05.2024 года, карточка обследования и медицинского осмотра, которые указывали на общую информацию о том, что истец был мобилизован с соблюдением действующего законодательства по указанным вопросам.

Однако в суд первой инстанции не были предоставлены доказательства соблюдения процедуры прохождения медосмотра, не предоставлены какие-либо доказательства направления на ВВК.

Суд апелляционной инстанции констатирует тот факт, что часть этих документов была предоставлена только в суд апелляционной инстанции, однако при этом суду также не предоставлено подтверждение вручения справки от 30.04.2024 года заседания ВВК, что является нарушением вышеуказанных положений о военно-врачебной экспертизе и проведении медосмотра.

При таких обстоятельствах коллегия судей приходит к выводу, что проведение медосмотра для определения степени пригодности с нарушением порядка и отсутствие соответствующих надлежащим образом оформленных документов является основанием для безусловного вывода о необоснованности и противоправности любых дальнейших действий относительно призыва истца.

Кроме того, суд апелляционной инстанции отмечает, что в суд апелляционной инстанции предоставлен приказ от 29.04.2024 года, выданный указанным ответчиком относительно отправки истца в воинскую часть. При этом каких-либо подтверждений, что 29.04.2024 года истец прошел медосмотр ВВК, в суд не предоставлено.

Согласно материалам дела, проведение ВВК состоялось только 30.04.2024 года, и 1.05.2024 года истец был направлен в воинскую часть.

Ни в судебном заседании, ни в дополнительных пояснениях представитель ответчика не предоставил каких-либо доказательств и обоснований относительно противоречий между приказами от 29.04.2024 года и от 1.05.2024 года, а также не предоставил каких-либо пояснений оснований выдачи приказа от 30.04.2024 года и его реализации.

Коллегия судей приходит к выводу, что при осуществлении ответчиком призыва истца (то есть выполнении субъектом властных полномочий властных управленческих функций), относительно последнего подлежал изданию индивидуальный акт (решение), и уполномоченным должностным лицом руководителем (начальником) РТЦК такое решение могло быть принято в форме приказа и/или распоряжения, что и является основанием для призыва лица.

Однако, как установлено из материалов дела, в данном случае относительно истца не выносились и, соответственно, последнему не вручалось никакого распоряжения (в том числе мобилизационного).

Судом также установлено, что в соответствии с п.п.1-3 Положения о Военном билете лиц рядового, сержантского и старшего состава, утвержденного Указом №582/2016, военный билет выдается во время призыва или принятия граждан на военную службу по месту их пребывания на воинском учете на основании заявления о выдаче военного билета под личную подпись в ведомости выдачи военных билетов. Однако ответчиком не предоставлены доказательства выдачи военного билета истцу и его получения последним.

Кроме того, коллегия судей отмечает, что ТЦК осуществляют формирование команд для отправления исключительно на сборный пункт ТЦК области. Таким образом, ответчику не предоставлено права формировать команды и отправлять лиц непосредственно в воинскую часть. Следовательно, фактически совершенные ответчиком действия относительно отправления истца в воинскую часть являются противоправными.

С учетом установленных выше обстоятельств, учитывая предоставленные доказательства, коллегия судей соглашается с доводами истца, что действия ТЦК относительно призыва истца являются противоправными.

Вместе с тем, коллегия судей приходит к выводу, что исковое требование о признании противоправным и отмене приказа командира воинской части, согласно которому военнообязанный считается призванным на военную службу и зачисленным на все виды обеспечения, удовлетворению не подлежит.

Оценивая доводы апеллянта в части прекращения прохождения военной службы, а также обязательства воинской части исключить из списков личного состава, коллегия судей указала, что обязательство воинской части освободить истца с военной службы выходит за пределы правоотношений между ответчиком и истцом относительно порядка его призыва, которые являются предметом рассмотрения в этом деле.

При этом Седьмой апелляционный административный суд сослался на позицию Верховного Суда в постановлении от 5.02.2025 по делу 160/2592/23 (известную как позиция ВС относительно необратимости незаконной мобилизации – прим. ред.), согласно которой избрание истцом способа защиты нарушенного права, который впоследствии применен судами обеих инстанций по итогам рассмотрения дела, – освобождение с военной службы – является неэффективным, поскольку не решает правомерности акта, который принимается по результатам проведенной процедуры призыва истца на военную службу.

Таким образом, суд апелляционную жалобу удовлетворил частично, признал противоправными действия ТЦК относительно призыва, но в удовлетворении остальных исковых требований, в том числе относительно освобождения с военной службы, отказал.

Автор: Наталя Мамченко

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