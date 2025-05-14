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Випив, сів за кермо і запропонував хабар поліції – жителю Житомирщини загрожує 4 роки тюрми

23:12, 14 травня 2025
На Житомирщині п’яний водій намагався відкупитися від поліції 10 тисячами гривень.
Випив, сів за кермо і запропонував хабар поліції – жителю Житомирщини загрожує 4 роки тюрми
Фото: zhytomyr.police
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У Любарській громаді Житомирської області 41-річний чоловік, якого зупинили за керування автомобілем у стані сп’яніння, намагався дати хабар поліцейським. Тепер окрім адміністративного провадження, йому загрожує ще й кримінальна відповідальність.

Як повідомили в поліції Житомирської області, інспектори сектору реагування відділення поліції №1 (смт Любар) зупинили автомобіль ВАЗ через порушення ПДР. За кермом був місцевий житель із явними ознаками алкогольного сп’яніння. Втім, проходити тест на алкоголь — як на місці, так і в медичному закладі — чоловік відмовився.

Аби уникнути покарання, водій запропонував поліцейським 10 тисяч гривень. Попри попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, він продовжував наполягати на своєму.

На водія склали адміністративні протоколи за кількома статтями КУпАП, зокрема за керування без документів, перевищення швидкості та водіння у нетверезому стані. Крім того, факт пропозиції хабаря задокументувала слідчо-оперативна група.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі). За законом, чоловікові загрожує штраф до 68 тисяч гривень, обмеження волі до 4 років або ув’язнення на той самий термін.

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поліція хабар Житомирська область

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