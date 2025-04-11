В Киеве задержали женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения подожгла двери соседей и напала на следователя

Преступнице теперь грозит до десяти лет лишения свободы.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 38-летней жительнице Деснянского района в совершении двух преступлений — умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога и насилия в отношении работника правоохранительного органа. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Полицейские установили, что нарушительница часто конфликтовала с соседями из-за использования общего тамбура. Из-за неприязни женщина подожгла зажигалкой соседские двери. Местные жители почувствовали запах горелого и самостоятельно потушили огонь.

Установлено, что киевлянка находилась в состоянии алкогольного опьянения с уровнем алкоголя в крови 2,6 промилле.

Во время задержания и проведения следственных действий подозреваемая нанесла телесные повреждения следователю.

На данный момент подозреваемая находится под стражей, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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