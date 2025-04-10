Рынки США снова обрушиваются после объявления 145% тарифов против Китая

Лидеры падения — Nvidia, Amazon и Apple, которые зависят от китайских производителей и поставщиков.

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Индексы на американских рынках отреагировали падением после новостей о новом повышении пошлин США на китайский импорт. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, Dow Jones Industrial Average теряет 5,06%, Standard & Poor's 500 — 5,92%, Nasdaq Composite — 6,8%.

Падение S&P 500 во время сессии достигало 6,1% — максимума с марта 2020 года.

Лидеры падения — Nvidia, Amazon и Apple, которые зависят от китайских производителей и поставщиков. Американский доллар дешевеет относительно евро и фунта стерлингов (€0,89 и £0,77 соответственно).

Как сообщалось, пошлины США на китайский импорт теперь составляют 145% после последнего повышения.

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