Ринки США знову обвалюються після оголошення 145% тарифів проти Китаю

Лідери падіння – Nvidia, Amazon та Apple, що залежать від китайських виробництв і постачальників.

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Індекси на американських ринках відреагували падінням після новин про чергове підвищення мит США на китайський імпорт. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, Dow Jones Industrial Average втрачає 5,06%, Standard & Poor's 500 – 5,92%, Nasdaq Composite – 6,8%.

Спад S&P 500 у ході сесії досягав 6,1% - максимуму з березня 2020 року.

Лідери падіння – Nvidia, Amazon та Apple, що залежать від китайських виробництв і постачальників. Американський долар дешевшає відносно євро та фунту стерлінгів (€0,89 і £0,77 відповідно).

Як повідомлялося, мита США на китайський імпорт тепер становлять 145% після останнього підвищення.

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