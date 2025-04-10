У Нідерландах військових закликали прискорено готуватися до можливого розгортання

Відповідне розпорядження було розповсюджене серед усіх 76 000 працівників оборонного сектору країни, як військових, так і цивільних.

Фото: ANP

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У Нідерландах військові повинні швидше підготуватися до можливого розгортання. Про це заявив начальник штабу оборони Збройних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм, передає NOS.

Зокрема, відповідне розпорядження було розповсюджене серед усіх 76 000 працівників оборонного сектору країни, як військових, так і цивільних.

«Я розумію, що прискорена підготовка вимагає багато зусиль. Але це необхідно», — зазначив Ейхельсгейм.

«Усі військові повинні перевірити свою готовність», — йдеться у наказі.

Ідеться про відпрацювання базових навичок, зокрема збільшення кількості навчань, та підготовку військових підрозділів різних рівнів.

Очільник Генштабу ЗС Нідерландів наголосив, що останнім часом «нічого радикально не змінилося» в загрозі з боку Росії, але закликав до готовності «швидше, ніж ми думали раніше», їй протистояти.

У розпорядженні він назвав два можливі сценарії розвитку подій.

Якщо між Росією та Україною буде «перемир'я», Нідерланди повинні бути готові приєднатися до міжнародної коаліції для досягнення тривалого миру. Але вони також працюють над «оперативним планом» на випадок, коли під загрозою опиниться сама територія НАТО, вказує видання.

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