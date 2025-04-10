В Нидерландах военных призвали ускоренно готовиться к возможному развертыванию

В Нидерландах военные должны ускоренно подготовиться к возможному развертыванию. Об этом заявил начальник штаба обороны Вооруженных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм, передает NOS.
В частности, соответствующее распоряжение было распространено среди всех 76 000 работников оборонного сектора страны, как военных, так и гражданских.
«Я понимаю, что ускоренная подготовка требует много усилий. Но это необходимо», — отметил Эйхельсхайм.
«Все военнослужащие должны проверить свою готовность», — говорится в приказе.
Речь идет о отработке базовых навыков, в том числе увеличении количества тренировок, и подготовке военных подразделений разных уровней.
Главнокомандующий Вооруженными силами Нидерландов подчеркнул, что в последнее время «ничего радикально не изменилось» в угрозе со стороны России, но призвал к готовности «быстрее, чем мы думали ранее», противостоять ей.
В распоряжении он назвал два возможных сценария развития событий.
Если между Россией и Украиной будет «перемирие», Нидерланды должны быть готовы присоединиться к международной коалиции для достижения длительного мира. Но они также работают над «оперативным планом» на случай, если под угрозой окажется сама территория НАТО, отмечает издание.
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