В Нидерландах военных призвали ускоренно готовиться к возможному развертыванию

Соответствующее распоряжение было распространено среди всех 76 000 работников оборонного сектора страны, как военных, так и гражданских.

Фото: ANP

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В Нидерландах военные должны ускоренно подготовиться к возможному развертыванию. Об этом заявил начальник штаба обороны Вооруженных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм, передает NOS.

В частности, соответствующее распоряжение было распространено среди всех 76 000 работников оборонного сектора страны, как военных, так и гражданских.

«Я понимаю, что ускоренная подготовка требует много усилий. Но это необходимо», — отметил Эйхельсхайм.

«Все военнослужащие должны проверить свою готовность», — говорится в приказе.

Речь идет о отработке базовых навыков, в том числе увеличении количества тренировок, и подготовке военных подразделений разных уровней.

Главнокомандующий Вооруженными силами Нидерландов подчеркнул, что в последнее время «ничего радикально не изменилось» в угрозе со стороны России, но призвал к готовности «быстрее, чем мы думали ранее», противостоять ей.

В распоряжении он назвал два возможных сценария развития событий.

Если между Россией и Украиной будет «перемирие», Нидерланды должны быть готовы присоединиться к международной коалиции для достижения длительного мира. Но они также работают над «оперативным планом» на случай, если под угрозой окажется сама территория НАТО, отмечает издание.

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