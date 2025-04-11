У Києві затримали жінку, яка у стані сп’яніння підпалила сусідські двері та напала на слідчого

Зловмисниці тепер загрожує до десяти років позбавлення волі.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 38-річній мешканці Деснянського району у скоєнні двох злочинів - умисне знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу та насильство щодо працівника правоохоронного органу. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Поліцейські встановили, що порушниця часто конфліктувала з сусідами через використання спільного тамбуру. Через неприязнь жінка підпалила запальничкою сусідські двері. Місцеві мешканці почули запах горілого та самостійно загасили полум’я.

Встановлено, що киянка перебувала у стані алкогольного сп'яніння з рівнем алкоголю у крові 2.6 проміле.

Під час затримання та проведення слідчих дій фігурантка нанесла тілесні ушкодження слідчому.

Наразі фігурантка знаходиться під вартою, їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

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