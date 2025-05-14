У Кривому Розі викрили юнака, який підпалив будівлю синагоги

Юнак кинув пляшки із саморобною запальною сумішшю у вхідні двері релігійної установи.

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У Кривому Розі правоохоронці повідомили про підозру місцевому мешканцю за фактом умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу.

Як повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура, ввечері 20 квітня 2025 року юнак кинув пляшки із саморобною запальною сумішшю у вхідні двері релігійної установи м. Кривого Рогу.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше ми писали, що поліція Києва спільно з СБУ затримала 16-річного жителя Вінниччини, який за завданням російських спецслужб підпалив військовий автомобіль Збройних сил України.

Крім того, у Києві правоохоронці повідомили про підозру 38-річній мешканці Деснянського району у скоєнні двох злочинів - умисне знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу та насильство щодо працівника правоохоронного органу.

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