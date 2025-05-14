16-річний хлопець підпалив авто ЗСУ за 2000 доларів

У Києві затримали 16-річного юнака, який за завданням РФ підпалив військовий автомобіль.

Фото: UA.KyivPolice

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Поліція Києва спільно з СБУ затримала 16-річного жителя Вінниччини, який за завданням російських спецслужб підпалив військовий автомобіль Збройних сил України. Про це повідомила столична поліція.

Юнака завербували через соцмережі — обіцяли 2000 доларів за підпал авто ЗСУ в одному з дворів Святошинського району Києва. Заради «легкого заробітку» підліток приїхав до столиці, орендував квартиру поблизу цілі та придбав горючу рідину. Підпал стався вночі — зайнявся мікроавтобус Volkswagen Transporter, що належить українським військовим.

На місце події прибули оперативники, які швидко зібрали докази умисного підпалу. Завдяки спільній роботі поліції, кримінального аналізу та СБУ вдалося оперативно встановити та затримати виконавця вже за місцем його проживання у Вінницькій області.

Після скоєння злочину замовник відмовився виплачувати обіцяну суму, натомість почав шантажувати хлопця, вимагаючи подальших дій на користь РФ. Погрожував викриттям перед українськими спецслужбами у разі відмови.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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