Практика судів
  1. В Україні

16-річний хлопець підпалив авто ЗСУ за 2000 доларів

07:00, 14 травня 2025
У Києві затримали 16-річного юнака, який за завданням РФ підпалив військовий автомобіль.
16-річний хлопець підпалив авто ЗСУ за 2000 доларів
Фото: UA.KyivPolice
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Києва спільно з СБУ затримала 16-річного жителя Вінниччини, який за завданням російських спецслужб підпалив військовий автомобіль Збройних сил України. Про це повідомила столична поліція.

Юнака завербували через соцмережі — обіцяли 2000 доларів за підпал авто ЗСУ в одному з дворів Святошинського району Києва. Заради «легкого заробітку» підліток приїхав до столиці, орендував квартиру поблизу цілі та придбав горючу рідину. Підпал стався вночі — зайнявся мікроавтобус Volkswagen Transporter, що належить українським військовим.

На місце події прибули оперативники, які швидко зібрали докази умисного підпалу. Завдяки спільній роботі поліції, кримінального аналізу та СБУ вдалося оперативно встановити та затримати виконавця вже за місцем його проживання у Вінницькій області.

Після скоєння злочину замовник відмовився виплачувати обіцяну суму, натомість почав шантажувати хлопця, вимагаючи подальших дій на користь РФ. Погрожував викриттям перед українськими спецслужбами у разі відмови.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція ЗСУ підпал

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс в адміністративні апеляції – лише одна кандидатка вдало пройшла співбесіду, але це ще не точно

На 67 посад суддів апеляційних адміністративних судів залишається 62 претендента.

Велика Британія хоче отримати більше впливу на долю заморожених російських активів на суму 200 мільярдів євро

Передача російських активів «спеціальній компанії», яка офіційно визнає інтереси Великої Британії, надасть Лондону більший контроль і потенційно посилить роль прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера як посередника між Європою та США.

ВККС тоне у позовах від учасників конкурсу до апеляційних судів – є претензії до якості перевірки практичних завдань

Вже подано кілька десятків позовів від кандидатів в адміністративні, господарські та загальні апеляційні суди.

У МОЗ пояснили, які категорії чоловіків 25-60 років з інвалідністю повинні пройти медогляд до 1 листопада 2025 року

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають ІІ або ІІІ групу інвалідності, так які мали пройти повторний огляд у 2022-2024 роках, але з різних обставин не пройшли його, повинні пройти оцінювання до 1 листопада 2025 року.

Володимир Зеленський пояснив, що його указ не забороняє йому вести перемовини з Путіним

Володимир Зеленський пояснив, що вести перемовини – це його конституційне повноваження, і згідно Конституції ніхто, крім нього, не може вести перемовини щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Марчук
    Валерій Марчук
    заступник голови Чернівецького апеляційного суду