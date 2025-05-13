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Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок судді Ігоря Сараєва та його помічниці за одержання хабаря

17:48, 13 травня 2025
Суддю Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області Ігоря Сараєва та його помічницю Тетяну Золотар визнали винуватими в одержанні хабаря.
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок судді Ігоря Сараєва та його помічниці за одержання хабаря
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У вівторок, 13 травня, Апеляційна палата ВАКС відмовила стороні захисту в задоволенні апеляційної скарги та залишила без змін вирок ВАКС від 21.11.2024, яким суддю Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області Ігоря Сараєва та його помічницю Тетяну Золотар засуджено до реального позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба САП.

У відомстві нагадали, Ігоря Сараєва визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади прокурора, судді та адвоката строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Тетяну Золотар визнано винуватою за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади прокурора, судді та адвоката строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного їй майна.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Верховного Суду.

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