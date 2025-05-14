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На Сумщині викрили браконьєрів, які полювали на бабаків із Червоної книги — фото

00:04, 14 травня 2025
Четверо місцевих мешканців встановили пастки, проте бабаків вдалося врятувати, а порушників — притягнути до відповідальності.
На Сумщині викрили браконьєрів, які полювали на бабаків із Червоної книги — фото
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На Сумщині викрили мисливців на рідкісних тварин із Червоної книги. Четверо чоловіків займалися незаконним полюванням на бабаків. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, порушників було виявлено під час спільного патрулювання поліцейського офіцера громади Роменського районного відділу поліції та державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції Сумської області.

Ними виявилися чотири місцевих жителя віком від 25 до 35 років.

Як відомо, чоловіки встановили на території природного середовища саморобні пастки-петлі, у які потрапили чотири бабаки — тварини, що перебувають під охороною держави.

Тварин вдалося врятувати та повернути до природного середовища існування.

Під час огляду місця події слідчі поліції вилучили транспорт фігурантів, а також знаряддя незаконного лову. 

За вказаним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 248 Кримінального кодексу України (незаконне полювання). Наразі триває досудове розслідування.

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Чернігів тварини

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