Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

В Сумской области разоблачили браконьеров, которые охотились на сурков из Красной книги — фото

00:04, 14 мая 2025
Четверо местных жителей установили ловушки, однако сурков удалось спасти, а нарушителей — привлечь к ответственности.
В Сумской области разоблачили браконьеров, которые охотились на сурков из Красной книги — фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области задержали охотников на редких животных из Красной книги. Четверо мужчин занимались незаконной охотой на сурков. Об этом сообщает региональная полиция.

Нарушителей выявили во время совместного патрулирования офицер полиции Роменского районного отдела и государственный инспектор охраны окружающей среды Государственной экологической инспекции Сумской области.

Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 25 до 35 лет.

По имеющимся данным, мужчины установили в природной зоне самодельные ловушки-петли, в которые попались четыре сурка — животных, охраняемых государством.

Животных удалось спасти и вернуть в их естественную среду обитания.

Во время осмотра места происшествия следователи изъяли транспорт нарушителей, а также орудия незаконной охоты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота). Сейчас продолжается досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Чернигов животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизованный с синдромом Туретта, который состоял на учете в психоневрологической больнице, оспаривал решение ВЛК: суд указал на устоявшуюся позицию ВС, что проверять диагноз – не компетенция суда

В исковом заявлении указывалось, что мобилизованный мужчина является психически больным лицом, поэтому предоставление ему оружия в руки является опасным как для истца лично, так и для окружающих, поскольку истец не может контролировать свои движения – что решил суд.

Мужчина, который ухаживал за матерью, неспособной передвигаться, пришел в ТЦК с документами на отсрочку, но его мобилизовали – что решил суд

Военнообязанный явился по повестке в ТЦК с документами, подтверждающими его право на отсрочку, но там их решили не рассматривать – суд признал действия ТЦК противоправными.

За умышленный обход санкций будут наказывать лишением свободы до 10 лет — комитет рекомендовал принять законопроект Президента

Правоохранительный комитет парламента рекомендовал принять за основу законопроект Владимира Зеленского, которым предлагается наказывать лишением свободы до 10 лет за нарушение или умышленный обход санкций.

Назначение экспертизы с целью поиска новых доказательств обвинения фактически представляет собой дополнительное расследование, что противоречит принципам уголовного процесса – Верховный Суд

Прокурор в жалобе указывал на необходимость назначения повторной экспертизы во время судебного производства для установления новых обстоятельств, которые не были известны на момент досудебного расследования.

ТЦК мобилизовал мужчину, но не оформил документы относительно его воинского учета и призыва – апелляционный суд признал действия ТЦК противоправными

Мобилизация – это не хаотичные действия, которые осуществляются по собственному усмотрению, а деятельность, урегулированная предписаниями законодательства – апелляционный суд частично удовлетворил иск мужчины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду