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Можно ли привлекать к ночным дежурствам сотрудницу, досрочно вышедшую из отпуска по уходу за ребенком — разъяснение

23:48, 13 мая 2025
Во время военного положения женщин с детьми старше одного года могут привлекать к ночной работе, а для матерей детей до года — только с их согласия.
Можно ли привлекать к ночным дежурствам сотрудницу, досрочно вышедшую из отпуска по уходу за ребенком — разъяснение
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Федерация профсоюзов разъяснила, можно ли привлекать к ночным дежурствам в больнице сотрудницу, которая хочет досрочно выйти из отпуска по уходу за ребенком до трех лет. При этом официальный уход за ребенком оформлен на бабушку.

Согласно статье 55 Кодекса законов о труде Украины запрещается привлечение к работе в ночное время:

  • беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (статья 176 КЗоТ Украины);
  • лиц моложе восемнадцати лет (статья 192 КЗоТ Украины);
  • других категорий работников, предусмотренных законодательством.

Однако согласно части первой статьи 8 Закона Украины от 15 марта 2022 года № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в период действия военного положения не привлекаются к работе в ночное время без их согласия: беременные женщины, женщины, имеющие ребенка до одного года, а также лица с инвалидностью, которым такая работа противопоказана по медицинским рекомендациям.

А частью третьей статьи 1 Закона № 2136 предусмотрено, что на период военного положения нормы трудового законодательства в части отношений, урегулированных этим законом, не применяются.

Таким образом, на период военного положения ограничения статьи 55 КЗоТ, касающиеся запрета привлечения к ночной работе беременных женщин и матерей детей до трех лет, снимаются.

Теперь право работать ночью имеют и женщины (матери), чьим детям больше одного года. При этом беременные и женщины, имеющие ребенка до одного года, могут быть привлечены к ночной работе только при наличии их согласия.

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