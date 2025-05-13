Усыновление по-новому – громады получили больше полномочий

Полномочия по усыновлению переданы сельским и поселковым советам.

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В Украине изменился порядок усыновления: вместо районных государственных администраций этими полномочиями теперь будут заниматься сельские и поселковые советы. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Нововведение должно сделать процесс защиты прав детей более приближенным к месту их проживания, что будет способствовать оперативному реагированию на потребности ребенка и обеспечению его лучших интересов.

Что изменится для кандидатов в усыновители?

Права лиц, желающих усыновить ребенка, остаются неизменными. Их личные дела, как и анкеты детей, передаются от районных служб по делам детей в соответствующие службы в громадах.

Если кандидат уже находится на определенном этапе процедуры, дело будет сопровождать та служба, в которой хранится анкета ребенка:

районная служба - если передача документов еще не завершена;

служба громады - если анкета уже передана.

Изменения закреплены в обновленном Семейном кодексе Украины и соответствующих правительственных постановлениях № 866 и № 905. Координацию передачи полномочий осуществляет Государственная служба Украины по делам детей, которая также следит за соблюдением прав усыновителей и детей, которые ждут новую семью.

В министерстве подчеркивают: реформа - часть масштабного процесса совершенствования государственной политики, направленного на то, чтобы каждый ребенок в Украине рос в безопасной семейной среде.

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