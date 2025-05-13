Канцлер Германии Мерц пригрозил РФ более жесткими санкциями, если на этой неделене будет прогресса в прекращении огня

Евросоюз готов усилить давление на Россию, в том числе в энергетическом и финансовом секторах, если Путин не согласится на перемирие в ближайшее время.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия может столкнуться с более жёсткими санкциями со стороны Европейского Союза, если переговоры о прекращении войны против Украины зайдут в тупик. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее Германия потребовала, чтобы Россия ответила на предложение о прекращении огня до конца дня 12 мая, иначе против неё будут введены дополнительные санкции. Позже стало известно, что европейские лидеры готовы подождать встречи между Зеленским и Путиным, прежде чем объявить новые санкции против РФ.

«Мы ждём согласия Путина и согласны с тем, что если на этой неделе не будет реального прогресса, мы хотим совместно на европейском уровне работать над значительным усилением санкций», — заявил Мерц.

«Мы рассмотрим и другие сферы, такие как энергетический сектор, а также финансовый рынок», — добавил он.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», на переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, от Соединённых Штатов Америки будут присутствовать специальные посланники президента США Трампа — Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Позже стало известно, что Дональд Трамп может присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле — все зависит от того, будет ли там Путин.

Кроме того, Владимир Зеленский подтвердил готовность встретиться с Путиным 15 мая – в Анкаре или Стамбуле.

Добавим, глава ОП Украины Андрей Ермак заявлял, что если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, и тогда должен быть сильный ответ США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.

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