ВККС рассмотрела материалы 119 судей, которые намерены быть переведены в другой местный суд

К экзамену по специализации админсуда допущено 30 судей, к экзамену по специализации хозяйственного суда — 32 судьи, а к экзамену по специализации общего суда — 99 судей.

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В понедельник, 12 мая, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегии рассмотрела материалы 119 судей, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд, по заявлениям о допуске к сдаче квалификационного экзамена. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссия решила допустить 118 судей к сдаче квалификационного экзамена.

К экзамену по специализации административного суда допущено 30 судей:

К экзамену по специализации хозяйственного суда допущено 32 судьи:

К экзамену по специализации общего суда допущено 99 судей:

Комиссией предоставлена возможность выбирать одну или несколько специализаций для сдачи квалификационного экзамена.

Заявление одного судьи о допуске к сдаче квалификационного экзамена оставлено без рассмотрения.

По итогам пяти дней Комиссия допустила 6 028 лиц к участию в отборе на должность судьи (сдача квалификационного экзамена). Отказано в допуске к отбору 559 лицам. Заявления 18 лиц оставлены без рассмотрения.

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