ВККС розглянула матеріали 119 суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду

До іспиту зі спеціалізації адмінсуду допущено 30 суддів, до іспиту зі спеціалізації господарського суду - 32 судді, а до іспиту зі спеціалізації загального суду - 99 суддів.

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У понеділок, 12 травня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії розглянула матеріали 119 суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду, за заявами про допуск до складання кваліфікаційного іспиту. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісія вирішила допустити 118 суддів до складання кваліфікаційного іспиту.

До іспиту зі спеціалізації адміністративного суду допущено 30 суддів:

До іспиту зі спеціалізації господарського суду допущено 32 судді:

До іспиту зі спеціалізації загального суду допущено 99 суддів:

Комісією надано можливість обирати одну або декілька спеціалізацій для складання кваліфікаційного іспиту.

Заяву одного судді про допуск до складання кваліфікаційного іспиту залишено без розгляду.

За підсумками п’яти днів Комісія допустила 6 028 осіб до участі в доборі на посаду судді (складання кваліфікаційного іспиту). Відмовлено в допуску до добору 559 особам. Заяви 18 осіб залишено без розгляду.

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