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Росія озвучила вимоги перед перемовинами у Туреччині

17:40, 13 травня 2025
РФ наполягає на старих вимогах, зокрема, визнання окупованих територій.
Росія озвучила вимоги перед перемовинами у Туреччині
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Під час переговорів з Україною, які мають відбутися 15 травня у Туреччині, Росія планує знову підняти питання визнання окупованих українських територій частиною своєї держави. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, передають російські ЗМІ.

За його словами, перемовини стосуватимуться «сталого врегулювання» конфлікту та «реалій на місцях», зокрема — територіальних питань.

У своїй заяві Рябков вкотре озвучив кремлівські наративи, зокрема про «денацифікацію київського режиму» та необхідність «визнання нових реалій», маючи на увазі незаконну анексію українських територій.

«Теми ті самі, про які ми неодноразово говорили: як нам забезпечити надійне, стійке врегулювання ситуації, насамперед звертаючись до першоджерел цього конфлікту, розв'язуючи питання, пов'язані з денацифікацією київського режиму, забезпечуючи визнання тих реалій, які останнім часом склалися на землі, включно з входженням нових територій до складу РФ», — заявив Рябков.

Як повідомляла раніше «Судово-юридична газета», на переговорах між Росією та Україною, які відбудуться 15 травня у Стамбулі, від Сполучених Штатів Америки будуть присутні спецпосланці президента США Трампа — Кіт Келлог та Стів Віткофф.  

Згодом стало відомо, що Дональд Трамп може долучитися до переговорів між Росією та Україною у Стамбулі — все залежить від того, чи буде там Путін.

Крім того, Володимир Зеленський підтвердив готовність зустрітися з Путіним 15 травня — в Анкарі чи Стамбулі.

Також очільник ОП України Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і тоді має бути сильна реакція США та всього світу у вигляді нових санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.

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росія Туреччина переговори

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