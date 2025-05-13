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Автошколи під прицілом ДПС — виявлено порушення на мільйони гривень

23:12, 13 травня 2025
Під час перевірок автошкіл податківці зафіксували розрахунки без РРО, тіньову готівку та неоформлених працівників.
Автошколи під прицілом ДПС — виявлено порушення на мільйони гривень
Фото: Суспільне Рівне
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Податківці провели 108 перевірок автошкіл, акредитованих і внесених до Єдиного державного реєстру МВС. Під час інспекцій виявили численні порушення: від приховування доходів до використання праці без офіційного оформлення. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Найтиповіші проблеми — невідповідність кількості учнів задекларованим доходам та відсутність розрахункових документів. Це може свідчити про оплату в обхід касових апаратів — готівкою або через мобільні додатки без використання РРО/ПРРО.

Так, наприклад:

− у Київській області підприємству донараховано 2,19 млн грн штрафних санкцій за розрахунки без РРО/ПРРО та без видачі розрахункових документів за надані послуги;

− у Хмельницькій області на підприємство накладено штраф на суму понад 0,8 млн грн за отримання готівки за послуги без застосування РРО/ПРРО;

– у Кіровоградській області на товариство накладено 0,14 млн грн штрафу за проведення розрахунків з клієнтами через мобільний застосунок без використання РРО/ПРРО та без видачі розрахункових документів;

− у Вінницькій області підприємство викрито на використанні найманої праці 12 працівників без оформлення трудових відносин – матеріали перевірки направлені до Державної служби з питань праці для прийняття відповідних рішень.

У ДПС нагадують: офіційне ведення господарської діяльності та оформлення трудових відносин — не лише обов’язок, а й запорука уникнення штрафів та збереження ділової репутації.

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