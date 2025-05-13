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Автошколы под прицелом ДПС — выявлены нарушения на миллионы гривен

23:12, 13 мая 2025
В ходе проверок автошкол налоговики зафиксировали расчеты без РРО, теневую наличность и неоформленных работников.
Автошколы под прицелом ДПС — выявлены нарушения на миллионы гривен
Фото: Суспільне Рівне
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Налоговики провели 108 проверок автошкол, аккредитованных и внесенных в Единый государственный реестр МВД. В ходе инспекций были выявлены многочисленные нарушения — от сокрытия доходов до использования труда без официального оформления. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Наиболее распространенные проблемы — несоответствие количества учеников задекларированным доходам и отсутствие расчетных документов. Это может указывать на оплату услуг в обход кассовых аппаратов — наличными или через мобильные приложения без применения РРО/ПРРО.

Так, например:

− в Киевской области предприятию доначислено 2,19 млн грн штрафных санкций за расчеты без РРО/ПРРО и без выдачи расчетных документов за оказанные услуги;

− в Хмельницкой области на предприятие наложен штраф свыше 0,8 млн грн за получение наличных за услуги без применения РРО/ПРРО;

− в Кировоградской области на общество наложен штраф в размере 0,14 млн грн за проведение расчетов с клиентами через мобильное приложение без использования РРО/ПРРО и без выдачи расчетных документов;

− в Винницкой области предприятие уличено в использовании наемного труда 12 работников без оформления трудовых отношений — материалы проверки направлены в Государственную службу по вопросам труда для принятия соответствующих решений.

В Налоговой службе напоминают: ведение официальной хозяйственной деятельности и оформление трудовых отношений — это не только обязанность, но и залог избежания штрафов и сохранения деловой репутации.

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