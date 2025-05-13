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Владимир Зеленский объяснил, что его указ не запрещает ему вести переговоры с Путиным

17:14, 13 мая 2025
Владимир Зеленский пояснил, что вести переговоры – это его конституционное полномочие, и согласно Конституции никто, кроме него, не может вести переговоры относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.
Владимир Зеленский объяснил, что его указ не запрещает ему вести переговоры с Путиным
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Президент Владимир Зеленский 13 марта выступил с брифингом перед журналистами. В частности, он прокомментировал вопрос возможности ведения переговоров с РФ в свете действующего Указа 679/2022.

Напоминаем, 30 сентября 2022 года Президент Владимир Зеленский подписал этот Указ, которым ввел в действие решение СНБО, согласно пункту 1 которого решено «констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. Путиным».

«Это нарратив русских, что я якобы не могу говорить с Путиным. Хочу всем напомнить, как это все происходило.

Я принял указ, ввел указом в действие решение СНБО. Как это было? Украина получала много раз ультиматумы от России, а именно от Путина. Это началось с того, как люди господина Медведчука, Новинский – все это есть, есть соответствующие свидетели, записи и тому подобное – представляли интересы Путина, говоря напрямую со мной по телефону в самый сложный момент, когда мы были в полной блокаде, говорили о том, как надо сдавать Украину, территории и тому подобное, куда мне надо бежать, иначе, что моей семьи не будет и так далее. Это долгая история. Таких ультиматумов было очень много – когда кто-то представлял интересы России, а именно Путина. И давал соответствующие сигналы.

Значит, все эти люди общались с Путиным. И очень хотели представлять интересы Украины.
Таких площадок по таким сигналам было не одна, не две, много. Своим решением я в принципе сделал то, что и так говорит Конституция Украины – что именно я выполняю эту миссию.

Согласно Конституции Украины. И никто, кроме меня, не может вести переговоры относительно суверенитета и территориальной целостности Украины, нашего курса – никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером РФ, других стран. Согласно Конституции Украины. Это мои права и обязанности, кстати. Поэтому именно я и представляю интересы нашего государства. И чтобы не было этого сепаратизма, мы и ввели решение СНБО – чтобы такие, как Новинский, Медведчук и другие, все это не делали.
Поэтому нарратив Путина, что я могу что-то там отменить – это нарратив исключительно РФ. Я себе ничего не запрещал», – подчеркнул Зеленский.

Напоминаем, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, и тогда должна быть сильная реакция США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.

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рф президент путин Украина Владимир Зеленский

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