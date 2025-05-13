Китай поддержал 30-дневное прекращение огня – Зеленский

По словам Зеленского, если РФ не согласится на тишину, союзники усилят санкции.

Фото: ukrinform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай прислал сигнал о поддержке инициативы Украины относительно 30-дневного прекращения огня, которая была предложена накануне 9 мая. Об этом глава государства сообщил во время брифинга.

«Мы получили сигнал от китайской стороны, что они поддерживают 30-дневное прекращение огня, которое предлагает Украина. А также сигналы от Китая и других государств, что было бы справедливо идти к полному прекращению огня, и чтобы в эти даты - с 8 по 10 мая - была безопасность в регионе, где будут находиться многие лидеры, включая Китай», - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина придерживается своих обещаний, в частности, не осуществляла никаких атак во время российского парада 9 мая.

Зеленский также напомнил о встрече 10 мая с европейскими лидерами, на которой стороны подтвердили важность по крайней мере месячного прекращения огня. В случае отказа России, по его словам, союзники Украины готовы усилить санкционное давление.

«Все подтвердили, что мы должны идти на минимум 30-дневное прекращение огня. И если Россия это не поддержит, то все союзники этого, все наши партнеры введут сильные санкции против России. Особенно это касается их энергетического, банковского секторов», - уточнил президент.

Он также отметил, что уже 30 стран присоединились к так называемой «Коалиции желающих» и Украина ожидает мощные санкционные пакеты от США, Евросоюза и других европейских государств.

В то же время, по словам Зеленского, Россия в ответ заявила о неготовности к безусловному прекращению огня, зато предлагает прямые переговоры с Украиной по урегулированию конфликта. Президент считает, что Москва надеется на выгодную для себя реакцию Киева.

«Опять же ожидая, что Украина не поддержит те или иные сигналы, или не будет реагировать, или будет реагировать так, как будет выгодно РФ», - резюмировал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.