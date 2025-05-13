Китай підтримав 30-денне припинення вогню – Зеленський

За словами Зеленського, якщо РФ не погодиться на тишу, союзники посилять санкції.

Фото: ukrinform

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай надіслав сигнал про підтримку ініціативи України щодо 30-денного припинення вогню, яка була запропонована напередодні 9 травня. Про це глава держави повідомив під час брифінгу.

«Ми отримали сигнал від китайської сторони, що вони підтримують 30-денне припинення вогню, яке пропонує Україна. А також сигнали від Китаю та інших держав, що було б справедливо іти до повного припинення вогню, і щоб в ці дати - з 8 по 10 травня - була безпека в регіоні, де будуть знаходитись багато лідерів, включаючи Китай», — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна дотримується своїх обіцянок, зокрема, не здійснювала жодних атак під час російського параду 9 травня.

Зеленський також нагадав про зустріч 10 травня з європейськими лідерами, на якій сторони підтвердили важливість принаймні місячного припинення вогню. У разі відмови Росії, за його словами, союзники України готові посилити санкційний тиск.

«Всі підтвердили, що ми повинні йти на мінімум 30-денне припинення вогню. І якщо Росія це не підтримає, то всі союзники цього, всі наші партнери введуть сильні санкції проти Росії. Особливо це стосується їхніх енергетичного, банківського секторів», — уточнив президент.

Він також зазначив, що вже 30 країн приєдналися до так званої «Коаліції охочих» і Україна очікує на потужні санкційні пакети від США, Євросоюзу та інших європейських держав.

Водночас, за словами Зеленського, Росія у відповідь заявила про неготовність до безумовного припинення вогню, натомість пропонує прямі переговори з Україною щодо врегулювання конфлікту. Президент вважає, що Москва сподівається на вигідну для себе реакцію Києва.

«Знов таки очікуючи, що Україна не підтримає ті чи інші сигнали, або не буде реагувати, або буде реагувати так, як буде вигідно РФ», — резюмував він.

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