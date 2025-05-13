Зеленський: Путін боїться прямих перемовин зі мною

Президент заявив, що Путін уникає мирного діалогу, не прагне припинення вогню та свідомо блокує будь-які переговори.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін боїться прямих перемовин з ним. Про це Глава держави розповів на брифінгу 13 травня.

Зеленський зазначив, що Путін уникає прямих переговорів із ним, не зацікавлений у завершенні війни та свідомо уникає будь-яких мирних ініціатив.

«Я неодноразово підкреслював це президенту Трампу. Я вважаю, що Путін не хоче завершення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких перемовин», – заявив Президент.

«Якщо Путін не прилетить на зустріч, а знову буде ця гра — це буде фінальна точка, яка покаже: вони не готові до завершення війни», — додав Володимир Зеленський.

Як повідомляла раніше «Судово-юридична газета», на переговорах між Росією та Україною, які відбудуться 15 травня у Стамбулі, від Сполучених Штатів Америки будуть присутні спецпосланці президента США Трампа — Кіт Келлог та Стів Віткофф.

Згодом стало відомо, що Дональд Трамп може долучитися до переговорів між Росією та Україною у Стамбулі — все залежить від того, чи буде там Путін.

Крім того, Володимир Зеленський підтвердив готовність зустрітися з Путіним 15 травня — в Анкарі чи Стамбулі.

Також очільник ОП України Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і тоді має бути сильна реакція США та всього світу у вигляді нових санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.