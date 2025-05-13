«Навіть не уявляю, але готовий до зустрічі», – Зеленський про можливу зустріч із Путіним у Туреччині

Зеленський заявив про прагнення зробити перший крок – «ми хочемо домовитись про початок закінчення війни».

Фото: rbc.ua

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не уявляє, як пройде зустріч з Путіним у Туреччині цього четверга.

«Не знаю. Навіть не уявляю. Ну давайте так, я готовий до зустрічі. Із цією людиною я зустрічався у 2019 році, у грудні. Абсолютно розумію, про що говорити - правда на нашому боці», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна прагне миру й готова до кроків у цьому напрямку.

«Вважаю, що нам потрібно зробити перший крок, заради людей. І вже весь світ підтримує це заради, перш за все, українців. Всі хочуть закінчення війни. Ми хочемо домовитись про початок закінчення війни», — підкреслив він.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив готовність зустрітися з Путіним 15 травня — в Анкарі чи Стамбулі.

Як повідомляла раніше «Судово-юридична газета», на переговорах між Росією та Україною, які відбудуться 15 травня у Стамбулі, від Сполучених Штатів Америки будуть присутні спецпосланці президента США Трампа — Кіт Келлог та Стів Віткофф.

Згодом стало відомо, що Дональд Трамп може долучитися до переговорів між Росією та Україною у Стамбулі — все залежить від того, чи буде там Путін.

Також очільник ОП України Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і тоді має бути сильна реакція США та всього світу у вигляді нових санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.

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